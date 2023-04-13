Норвегия вышлет 15 российских дипломатов

Власти Норвегии объявили персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства. Решение было принято в ответ «на изменившуюся ситуацию с безопасностью в Европе», заявила пресс-служба норвежского МИД.
Министр иностранных дел Анникен Хюитфельт назвала российских дипломатов «офицерами разведки», чья деятельность была несовместима с их дипломатическим статусом. Министр не назвала доказательств мнимой разведывательной деятельности россиян.
«В настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. Мы очень серьезно к этому относимся и реализуем меры по противодействию», – сказала глава МИД.
Российские дипломаты должны покинуть Норвегию в ближайшее время. Осло предупредил, что не будет выдавать визы россиянам, которых подозревают в сотрудничестве со спецслужбами РФ.
Ранее МИД России вызвал норвежского посла в связи с участившимися арестами граждан РФ. Москва призвала Осло отказаться от русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности».
Осло, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube