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Понедельник, 28 ноября 2022, 18:09 мск

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Посла Норвегии вызвали в российский МИД из-за арестов граждан РФ

Норвежского посла вызвали в МИД России в связи с участившимися арестами граждан РФ. Об этом сообщила сегодня пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября с.г. в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, российские дипломаты в разговоре с норвежским послом отметили, что приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия.

«Призвали норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности», – подчеркнули в МИД.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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