Президент Кубы обвинил США в конфликте на Украине

Вашингтон виноват в обострении отношений между Киевом и Москвой до стадии вооруженного конфликта, заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель. Он также обвинил Штаты в раздувании русофобии во всем мире.

Политик уверен, что США поставили Россию в несовместимую с самозащитой ситуацию. Ведь Вашингтону не впервой решать внутренние проблемы путем разжигания конфликтов, при которых они могли бы заработать на продаже оружия.

«Власти США исказили первопричину конфликта и за счет своей огромной медийной силы возбудили чувство презрения к России. Я считаю, что именно они разжигали русофобию и скрывали настоящие причины конфликта, выставив виновником Россию. Я действительно думаю, что в создании этого конфликта виновата сама власть США», – приводят слова Диас-Канеля «Известия».

Москва объяснила начало специальной военной операции по защите населения Донбасса угрозой собственной безопасности и предпосылками очередного расширения НАТО на Восток.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель допустил, что НАТО не выполнила обещание о нерасширении, данное России. Еврочиновник уверен, что это не может служить оправданием для конфликта на Украине. В то же время Китай призвал США и НАТО взять на себя ответственность за ситуацию на Украине.

Москва, Наталья Рязанова

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