G7 настаивает на бессрочном продлении зерновой сделки

Страны «Группы семи» призвали Россию продлить зерновую сделку на неограниченный срок. Они настаивают, что именно российская сторона угрожает глобальным поставкам продовольствия.

Главы внешнеполитических ведомств G7 заявили, что европейская инициатива «Маршруты солидарности» и украинская программа «Зерно с Украины» имеют «критическую важность для предотвращения новых шоков в продовольственной системе».

«Мы призываем Россию прекратить угрожать глобальным поставкам продовольствия и позволить зерновой сделке действовать на полную мощность и на неограниченный срок», – цитирует заявление министров ТАСС.

Сделка по вывозу зерна из черноморских портов под управлением Украины продлена до 18 мая. Россия напомнила, что соглашение было пакетным, но Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. МИД РФ заявил, что сделку невозможно продлить в нынешних условиях блокировки страхования и захода судов с российским грузом с порты других стран.

Москва, Наталья Рязанова

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