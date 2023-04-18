МИД РФ вызвал послов США, Канады и Великобритании

Министерство иностранных дел РФ вызвало послов США, Канады и Великобритании в связи с «грубым вмешательством во внутренние дела России».

Иностранных послов вызвали после их реакции на приговор оппозиционеру и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иноагентом). МИД РФ увидел в их выступлениях «деятельность, не соответствующую дипломатическому статусу», передает «Интерфакс».

Посольство РФ в США отметило, что заявление Вашингтона о политических мотивах решения суда по делу иноагента Кара-Мурзы является «неприкрытой попыткой воздействовать на независимую судебную систему РФ».

Посол Великобритании в Москве Д.Броннерт потребовала отменить решение суда. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала высказывание неприемлемым. Дипломат уличила британского политика в лицемерии и напомнила о деле Джулиана Ассанжа.

Москва, Наталья Рязанова

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