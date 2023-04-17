российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 апреля 2023, 12:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Публицист Кара-Мурза* приговорен к 25 годам колонии

Московский городской суд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

«Назначить наказание Кара-Мурзе В. В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии», – огласил приговор судья Сергей Подопригоров, слова которого цитирует ТАСС.

Как указывало следствие, на протяжении многих лет фигурант оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около 30 тысяч долларов в месяц.

*Владимир Кара-Мурза в апреле 2022 года внесен минюстом РФ в реестр иностранных СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Кафе «ПловЦентр» горит на западе Москвы / Мужчина, беспричинно зарезавший в Москве двух человек, признан невменяемым / Первоклассник в Москве попал в больницу, понюхав найденный у школы порошок / Лжесоцработники обчистили квартиру московской пенсионерки на 3 млн рублей / Подростки в Москве подожгли ровесника из-за самоката / Заковал в наручники и избивал: житель Подмосковья задержан за вымогательство у знакомого почти 2 млн рублей / Сотрудник столичного сервисного центра украл наушники на 7,5 млн рублей / Замотал скотчем: жителя Москвы задержали за сексуальное насилие над бывшей подругой

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,