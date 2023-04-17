Публицист Кара-Мурза* приговорен к 25 годам колонии

Московский городской суд приговорил публициста Владимира Кара-Мурзу* (признан в РФ иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.

«Назначить наказание Кара-Мурзе В. В. в виде лишения свободы на срок 25 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс рублей, запретом на журналистскую деятельность на срок семь лет и ограничением свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии», – огласил приговор судья Сергей Подопригоров, слова которого цитирует ТАСС.

Как указывало следствие, на протяжении многих лет фигурант оказывал организациям из стран-членов НАТО помощь, направленную против безопасности России, за что получал около 30 тысяч долларов в месяц.

*Владимир Кара-Мурза в апреле 2022 года внесен минюстом РФ в реестр иностранных СМИ и физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Москва, Андрей Дорофеев

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