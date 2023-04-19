Лондон ожидает продолжения украинского конфликта в 2024 году

Конфликт на Украине не завершится в текущем году, он, скорее всего, продолжится в 2024 году. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес газете The New York Times.

Глава минобороны добавил, что верит в то, что Украина «сохранит импульс и сильную позицию», и в успех готовящегося контрнаступления ВСУ. «Я оптимистично настроен», – сказал Уоллес.

В то же время министр призвал быть реалистами. «Не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», – сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Киев отложил весеннее контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Аналитики предупреждали, что от успехов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка Западом киевского режима. При этом в Вашингтоне усомнились в успехе наступления Киева, что подтверждается секретными документами Пентагона, попавшими в открытый доступ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»