российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 апреля 2023, 08:56 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Лондон ожидает продолжения украинского конфликта в 2024 году

Бен Уоллес, Фото: скрин видео минобороны Великобритании

Конфликт на Украине не завершится в текущем году, он, скорее всего, продолжится в 2024 году. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес газете The New York Times.

Глава минобороны добавил, что верит в то, что Украина «сохранит импульс и сильную позицию», и в успех готовящегося контрнаступления ВСУ. «Я оптимистично настроен», – сказал Уоллес.

В то же время министр призвал быть реалистами. «Не будет ни одного волшебного момента, когда Россия рухнет», – сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Киев отложил весеннее контрнаступление из-за погоды, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. Аналитики предупреждали, что от успехов контрнаступления будет зависеть дальнейшая поддержка Западом киевского режима. При этом в Вашингтоне усомнились в успехе наступления Киева, что подтверждается секретными документами Пентагона, попавшими в открытый доступ.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

Президент Южной Кореи допустил поставки оружия Украине / Над Донецком сбили два беспилотника ВСУ со взрывчаткой / Минобороны России заявило о взятии еще трех кварталов Артемовска / Российские войска нейтрализовали четыре группы украинских диверсантов / Россия резко отреагировала на передачу Чехией марокканских танков Украине / Словакия вслед за Польшей и Венгрией запретила ввоз зерна с Украины / Захарова: Украина нужна Польше как антироссийский инструмент / ВС России отразили две контратаки ВСУ и разбили группу британских наемников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Конфликт на Украине, Политика, Украина,