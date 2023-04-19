российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 19 апреля 2023, 11:07 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США заявили об американских технологиях на Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Минэнерго США заявило об использовании на Запорожской АЭС секретной американской технологии. Министерство отправило письмо в «Росатом» с предупреждением не использовать технологию без контроля со стороны Вашингтона.

По данным телеканала CNN, предупреждение отправлено 17 марта 2023 года. В нем управление политики нераспространения Минэнерго США указало, что Запорожская АЭС в Энергодаре «содержит ядерную технику американского происхождения и данные, экспорт которых контролируется правительством Штатов». В министерстве подтвердили подлинность письма, с которым ознакомился телеканал.

Неавторизованный доступ к данным технологиям является нарушением законов США. «Росатом» и его дочерние компании, с точки зрения Вашингтона, являются неуполномоченными лицами для работы с этой технологией.

В декабре «Росэнергоатом» перевел пожелавших продолжить работу сотрудников ЗАЭС в свой штат. С момента взятия станции под контроль российскими силами украинская сторона готовила несколько провокаций, чтобы показать, что Россия не способна обеспечить работу и безопасность ЗАЭС.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Запорожье, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США,