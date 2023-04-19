США заявили об американских технологиях на Запорожской АЭС

Минэнерго США заявило об использовании на Запорожской АЭС секретной американской технологии. Министерство отправило письмо в «Росатом» с предупреждением не использовать технологию без контроля со стороны Вашингтона.

По данным телеканала CNN, предупреждение отправлено 17 марта 2023 года. В нем управление политики нераспространения Минэнерго США указало, что Запорожская АЭС в Энергодаре «содержит ядерную технику американского происхождения и данные, экспорт которых контролируется правительством Штатов». В министерстве подтвердили подлинность письма, с которым ознакомился телеканал.

Неавторизованный доступ к данным технологиям является нарушением законов США. «Росатом» и его дочерние компании, с точки зрения Вашингтона, являются неуполномоченными лицами для работы с этой технологией.

В декабре «Росэнергоатом» перевел пожелавших продолжить работу сотрудников ЗАЭС в свой штат. С момента взятия станции под контроль российскими силами украинская сторона готовила несколько провокаций, чтобы показать, что Россия не способна обеспечить работу и безопасность ЗАЭС.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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