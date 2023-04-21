Рейтинг одобрения Макрона упал до 26%

Только 26% опрошенных французов высказали одобрение деятельности Эммануэля Макрона на посту президента. Число сторонников акций протеста против пенсионной реформы выросло на три пункта и достигло 63%, передает BFM-TV на основе данных опроса консалтинговой компании BVA.

Рейтинг Макрона потерял еще два пункта с конца марта и стал самым низким с 2018 года, когда в стране проходили акции «желтых жилетов». Недовольство президентом высказали 45% респондентов, на 3% меньше, чем при прошлом опросе.

Работу премьер-министра Элизабет Борн одобрили 27% опрошенных, и ее рейтинг опустился на один пункт.

При этом, число граждан, смирившихся с проведенной пенсионной реформой, выросло на восемь пунктов и достигло 24%. А доля сторонников забастовок увеличилась на три пункта, до 63%.

Работники различных отраслей во Франции вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с увеличением пенсионного возраста. Забастовка коммунальных служб привела к горам мусора на улицах Парижа. А сотрудники санитарных служб французской столицы в знак протеста закидали мэрию трупами крыс.

Париж, Наталья Рязанова

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