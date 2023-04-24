СМИ узнали о готовности Запада усадить Украину за стол переговоров

Украина может к осени оказаться за столом переговоров под давлением Запада, пишет Guardian со ссылкой на оценку ситуации из Пентагона.

Переговоры могут стартовать уже осенью 2023 года при давлении Запада на Украину. Главным пунктом для согласования станет прекращение огня. Украина может лишиться части территорий, но Запад заявит, что спас ее суверенитет.

«Многие украинцы неизбежно почувствуют себя преданными. Обещание президента США Джо Байдена «сделать все возможное», чтобы дать отпор России, так и останется невыполненным. Чтобы покончить с болью и страданиями, украинцев вскоре могут попросить проглотить очень горькую пилюлю», – говорится в статье.

Конечное решение по конфликту на Украине может быть принято в 2024 году. Но давление на Киев уже нарастает, хотя Запад продолжает обсуждать военную помощь.

В феврале чиновники в правительствах ФРГ и США предупредили, что Запад к осени усадит Украину за стол переговоров, если она не добьется военных успехов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что все меньше жителей западных стран одобряют усилия своих властей по поддержке Украины. В США доля недовольных приближается к 50%, во Франции достигла 80%.

Москва, Наталья Рязанова

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