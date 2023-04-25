США не смогли устроить «холодный душ» делегации из России в ООН

Власти США не смогли устроить обещанный «холодный душ» российской делегации, прибывшей для работы в ООН, рассказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

Такое наблюдение он сделал по итогам заседания Совбеза ООН на тему защиты принципов устава организации.

«С точки зрения «холодного душа» – это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», – приводит слова дипломата РИА Новости.

Госдеп США обещал холодный прием министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по прибытии в Нью-Йорке для участия в работе Совбеза ООН.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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