США не смогли устроить «холодный душ» делегации из России в ООН

Власти США не смогли устроить обещанный «холодный душ» российской делегации, прибывшей для работы в ООН, рассказал постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.
Такое наблюдение он сделал по итогам заседания Совбеза ООН на тему защиты принципов устава организации.
«С точки зрения «холодного душа» – это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», – приводит слова дипломата РИА Новости.
Госдеп США обещал холодный прием министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову по прибытии в Нью-Йорке для участия в работе Совбеза ООН.
Вашингтон, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube