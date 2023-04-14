США предупредили МИД РФ о холодном приеме для Лаврова

Госдеп США предупредил российскую сторону, что министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорке ждет холодный прием. Американская сторона не согласовала прибытие спецборта Лаврова и не выдала визы российским дипломатам для участия в мероприятиях ООН, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«На протяжении многих лет мы не видим никакого дружелюбия с американской стороны. Нас однозначно предупредили в Госдепе на очень высоком уровне, что здесь Сергея Викторовича ждет холодный прием. Посмотрим, как это будет выражаться в ходе непосредственных мероприятий, в чем это будет выражаться», – сказал посол в эфире передачи «Большая игра на Первом канале.

Он подчеркнул, что ситуация с визами повторяется из года в год. Американцы откладывают решение до последнего момента, а потом разрешают въезд «далеко не всем» российским дипломатам. При этом, невыдача виз является «нарушением обязательств Соединенными Штатами как страной размещения международной организации», которая находится в Нью-Йорке

В апреле Россия стала председательствующей страной в Совбезе ООН. Планировалось, что министр Лавров лично проведет несколько заседаний в Совбезе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о «нелегитимности» председательства РФ и призвал членов Совбеза ООН «загнать ее в угол». Параллельно Белый дом США высказал сожаление, что нет международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в Совбезе ООН.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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