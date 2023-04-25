Экс-разведчик США назвал Путина одним из величайших людей столетия

Президент РФ Владимир Путин находится на «правильной стороне» истории и входит в число величайших людей этого столетия, заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя – Владимир Путин. Он один из величайших людей столетия», – сказал бывший военный в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер отметил, что Путину удалось спасти Россию после смутных времен 1990-х годов. Благодаря его руководству страна находится на нынешнем уровне среди крупнейших мировых держав.

«Он говорит истину и находится на правильной стороне истории», – уверен Риттер.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не изменил мнения о привлечении президента Путина к ответственности за конфликт на Украине. Палата предварительного производства Международного уголовного суда в Гааге выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В МИД РФ напомнили, что Россия не является участником Римского статута МУС и обязательств по нему не несет.

Москва, Наталья Рязанова

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