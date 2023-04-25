Киев предложил обложить россиян сбором в пользу Украины при оформлении виз

Киев предложил ввести сбор при оформлении виз для россиян, который будет перечисляться в фонд восстановления Украины. А также установить ограничения в отношении спортсменов из России и Белоруссии.

Офис президента Украины опубликовал на своем сайте «План действий 2.0», в 12 разделах которого содержатся новые предложения по усилению санкционного давления на Россию. Группа экспертов под руководством главы офиса Андрея Ермака и экс-посла США в Москве Майкла Макфола призвала ввести новые антироссийские санкции в области энергетики, экспорта технологий, финансов, а также усилить персональные санкции.

Авторы предложили запретить россиянам въезд в западные страны по туристическим визам. Или ввести сбор на восстановление Украины, который будут взымать при оформлении виз в страны, поддержавшие санкции.

Ермак заявил, что Москва использует спортсменов в целях пропаганды, поэтому для них нужны отдельные санкции. Макфол настаивает на конфискации активов Банка России и усилении ограничений против оборонной промышленности РФ.

США призвал союзников ввести полный запрет экспорта товаров в Россию. Евросоюз и Япония не поддержали эту идею и назвали ее невыполнимой.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»