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Вторник, 25 апреля 2023, 08:32 мск

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Евросоюз и Япония выступили против идеи полного запрета экспорта в Россию

Евросоюз и Япония не поддержали идею о введении полного запрета на экспорт в Россию. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, запретить поставки любой продукции в Россию предложили Соединенные Штаты. В Вашингтоне недовольны тем, что существующая система санкций имеет слишком много лазеек для обхода ограничений.

Тем временем, три информированных источника газеты сообщили, что Япония и ЕС считают невозможной реализацию этой идеи. «С нашей точки зрения, это просто невыполнимо», – сказал один из чиновников.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США и ряд других ключевых союзников Украины изучают идею почти полного запрета экспорта товаров в Россию. Подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт в РФ, если не будет исключений. Сейчас разрешены все экспортные поставки, кроме товаров из санкционных списков.

В свою очередь в Кремле заявили, что запрет на экспорт в страну почти всех товаров будет бить по мировой экономике, это может привести к нарастанию кризисных тенденций в мире.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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