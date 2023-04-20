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Четверг, 20 апреля 2023, 18:57 мск

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США и союзники обсуждают возможность почти полного запрета экспорта в Россию – Bloomberg

США и ряд других ключевых союзников Украины изучают идею почти полного запрета экспорта товаров в Россию. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В случае принятия подобного решения, экономическое давление на президента России будет Владимира Путина «значительно усилено», говорится в публикации.

По сведениям источников, официальные лица «Большой семерки» (G7) рассматривают эту возможность в преддверии саммита лидеров стран сообщества, который состоится в мае в Японии. Цель будет заключаться в том, чтобы привлечь к реализации идеи государства-члены Европейского союза.

Подход, обсуждаемый дипломатическими представителями, полностью изменит существующий режим санкций, запретив любой экспорт в Россию, если не будет исключений. Сейчас разрешены все экспортные поставки, кроме товаров из санкционных списков.

Впрочем, как указывают источники, инициатива все еще обсуждается и может измениться.

Так или иначе, существуют потенциально серьезные препятствия для реализации этой идеи, отмечает издание. Для вступления решения в силу в ЕС, оно должно быть утверждено всеми членами сообщества. «Это вызовет острые дебаты, учитывая вероятную негативную реакцию со стороны компаний, которые все еще экспортируют товары в Россию, а также риск ответных мер со стороны Москвы», – говорится в материале.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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