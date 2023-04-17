СМИ назвали санкции против России главным просчетом Запада

Ужесточение санкционного режима против России стало самым большим просчетом Запада, считают авторы The American Thinker Патриция Адамс и Лоуренс Соломон.

«Санкции не поставили российскую экономику на колени, как многие предсказывали. Вместо этого шатаются западные экономики: их рост почти остановился, многие страдают одновременно от высокой инфляции и нехватки энергии», – отметили авторы.

МВФ спрогнозировал, что российская экономика в 2023 году будет расти быстрее, чем экономика ФРГ или Великобритании, а в 2024 году обгонит США, Японию и Италию.

Россия не только выживает, но и процветает, экономически и политически. Она наладила связи с большим числом стран Азии, Африки и Южной Америки, чем когда-либо после распада Советского Союза. И авторитет Москвы растет среди партнеров, за исключением Европы и США.

Пока страны Запада отправляли все запасы вооружений на Украину, чем заметно ослабили свою оборону, Россия эффективно нарастила собственное военное производство. Авторы считают, что это должно насторожить страны Запада и заставить задуматься.

«Санкции Запада, самые суровые из когда-либо наложенных на страну, должны были преподать России урок. Но заставили усвоить совсем другие уроки: что Запад полон решимости уничтожить ее, что нужно вооружиться до зубов. Санкции против России разбудили спящего гиганта, и Запад может вскоре столкнуться с последствиями», – предупредило издание.

Аналитики отметили, что санкционным давлением Запад добился только одного: остальной мир перестал доверять их заявлениям, их валютам и платежной системе. Россия развенчала миф о непобедимости Запада. США и их союзники, пытаясь угрожать России и Китаю, рискуют сами оказаться в международной изоляции.

Москва, Наталья Рязанова

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