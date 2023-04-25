Швеция вышлет пять российских дипломатов

Власти Швеции объявили о высылке пяти российских дипломатов. Об этом объявили послу России в Швеции Виктору Татаринцеву, сказал шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

По словам главы МИД, россияне вели деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, передает SVT Nyheter. Что именно стало поводом для высылки дипломатов и какими доказательствами располагают шведские власти, министр не уточнил.

Ранее Берлин объявил о высылке российских дипломатов. МИД РФ осудил подобное решение, особенно принятое в преддверии Дня Победы 9 мая. Москва заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудников немецкого посольства.

Стокгольм, Наталья Рязанова

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