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NewDayNews.ru

Вторник, 25 апреля 2023, 16:03 мск

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Швеция вышлет пять российских дипломатов

Фото: pixabay.com

Власти Швеции объявили о высылке пяти российских дипломатов. Об этом объявили послу России в Швеции Виктору Татаринцеву, сказал шведский министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

По словам главы МИД, россияне вели деятельность, несовместимую с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях, передает SVT Nyheter. Что именно стало поводом для высылки дипломатов и какими доказательствами располагают шведские власти, министр не уточнил.

Ранее Берлин объявил о высылке российских дипломатов. МИД РФ осудил подобное решение, особенно принятое в преддверии Дня Победы 9 мая. Москва заявила о зеркальных мерах в отношении сотрудников немецкого посольства.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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