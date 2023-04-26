Путин утвердил ответные меры при изъятии российских активов за рубежом

Президент РФ Владимир Путин одобрил временное управление для имущества иностранцев в России. Эта мера будет применена в ответ на изъятие российских активов за рубежом.

Подписанный президентом указ «О временном управлении некоторым имуществом» опубликован на портале правовой информации. Документ разработан в связи с необходимостью принятия ответных мер в ответ на недружественные и неправомерные действия США и примкнувших к ним стран.

В случае лишения россиян права собственности на имущество в недружественных странах Россия возьмет под временное управление имущество и активы иностранцев, связанных с этими странами. Ответные меры коснутся движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах российских компаний.

Росимущество подтвердило, что при необходимости будет выполнять обязанности временного управляющего для косвенно принадлежащих правительству Германии акций ПАО «Юнипро» (83,73%) и принадлежащих финскому концерну акций ПАО «ФОРТУМ» (98,23%). Об этом говорится на сайте ведомства.

Расходы по управлению будут оплачены за счёт доходов от использования имущества. Согласно указу, временное управление имуществом будет прекращено по решению президента.

Накануне офис президента Украины опубликовал «План действий 2.0» с новыми предложениями по усилению санкционного давления на Россию. Один из авторов экс-посол США в Москве Майкл Макфол настаивал на конфискации активов Банка России, находящихся за рубежом.

Москва, Наталья Рязанова

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