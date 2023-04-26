В КНР предупредили Запад о крахе в случае полного запрета экспорта в Россию

Страны «Группы семи» окажутся в положении камикадзе, если решат запретить экспорт любых товаров в Россию. Их зацикленность на крахе России только усугубит энергетический и продовольственный кризисы в мире, пишет китайское издание Global Times.

«Если такое решение будет принято, мир увидит только более суровые энергетический, продовольственный и экономический кризисы. В этом случае в выигрыше не окажется никто. Такое предложение вряд ли получит широкую поддержку. Большинство стран Евросоюза уже участвовали в санкциях против России после чего столкнулись с проблемами как внутри стран, так и в мире», – говорится в статье.

Издание напомнило, что Россия может принять жесткие ответные меры, в том числе, откажется от зерновой сделки. Хотя Запад рассматривает запрет экспорта в Россию в качестве решающего удара по ее экономике, в результате разрушающее воздействие ощутит он сам.

«Поскольку упадок гегемонии США неизбежен, крах США и их основных союзников на Западе также будет неизбежен. Время покажет нам, кто больше всего пострадает от самоубийственного запрета G7», – подводит итог издание.

США и союзники прорабатывают инициативу запретить почти весь экспорт товаров в Россию. Япония и ЕС считают невозможной реализацию этой идеи. В Кремле предупредили, что подобное решение ударит по мировой экономике и усугубит кризисные тенденции в мире.

Пекин, Наталья Рязанова

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