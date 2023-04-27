Россия должна получить роль одного из «пяти мировых жандармов», чтобы в Европе снова установился мир, уверен историк Джордж Либмэн. Запад должен отменить антироссийские санкции и предоставить России положенное место в системе безопасности, зародившейся в годы Второй Мировой войны.

Он напомнил, что во время Тегеранской и Ялтинской конференций Советскому Союзу обещали «священный союз» пяти постоянных членов Совбеза ООН. Эта структура позволила почти 100 лет избегать крупных войн в Европе.

«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство. Ответ заключается в том, что оно хотело бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско: роль одного из пяти мировых жандармов», – написал ученый в статье для журнала The American Conservative.

Но Запад выбрал давление вместо партнерства, словно надеялся, что униженная Россия станет основой для порядка, а не для хаоса. Теперь единственным способом урегулирования может быть отмена всех запретов на торговлю, кроме оборота военных товаров. И закрытие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и сенате США Марио Лойола заявил, что США должны убедить Украину продать России территории, которые оказались под контролем российских сил. Так можно быстро завершить конфликт на Украине.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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