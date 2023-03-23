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Четверг, 23 марта 2023, 10:24 мск

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Экс-советник Пентагона: Киев должен продать Донбасс Москве

Пентагон, фото: pixabay.com

Ради окончания конфликта США должны убедить Украину продать России территории, которые оказались под контролем российских сил. Альтернативой может стать применение ядерного оружия, считает бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и сенате США Марио Лойола.

Он отметил, что обе стороны конфликта хотят получить и территорию, и политический контроль, но нужно идти на компромисс. Так, Киев может получить шанс вступить в Евросоюз, если ситуация в стране стабилизируется.

«США должны побудить Украину продать русским территорию, которую они заняли, в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом», – написал политик в статье для The Atlantic.

Если Киев не согласится договариваться, Москва может поставить ультиматум, который ударит по Вашингтону. Если Россия в одностороннем порядке прекратит огонь и пригрозит ядерным оружием в ответ на новую эскалацию, США придется выбрать: нарушить данные Украине обещания или резко усилить вмешательство в конфликт.

«Первый вариант нанесет серьезный ущерб престижу Штатов и придаст смелости Китаю, а второй почти наверняка приведет к ядерной схватке. Оба варианта сопряжены с неприемлемым риском, вот почему США с самого начала не следовало ввязываться», – подвел итог Лойола.

Опросы показывают снижение числа американцев, согласных с дальнейшей поддержкой Украины. В правительственных кругах предупредили о риске гражданской войны из-за разногласий в обществе.

Почти половина представителей республиканской партии в конгрессе США выступила за передачу России части территорий Украины ради быстрого мира. Также растет число считающих, что Вашингтон слишком увлекся помощью Киеву.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Киев, Москва, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США,