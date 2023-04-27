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Четверг, 27 апреля 2023, 13:49 мск

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Володин объяснил, почему Байден хочет «сохраниться во власти»

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Президент США Джо Байден старается сохранить пост, чтобы избежать ответственности за свои действия, считает спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Политик причислил диверсию на «Северных потоках» и разрушение экономики Европы к «преступлениям» американского главы государства.

Володин напомнил, что недавно против экс-президента США Дональда Трампа были выдвинуты обвинения, что создало опасный для политиков прецедент.

«Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти. Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один: объявить об участии в выборах президента США как можно раньше», – написал спикер в своем телеграм-канале.

Володин считает, что Байден ответственен за разрушение экономики Европы, коррупционный бизнес его родственников на Украине, организацию теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», развязывание конфликта на Украине и геноцид мирных украинских и российских граждан, создание сети военных биолабораторий по всему миру.

Президент Байден официально объявил об участии в президентских выборах 2024 года. Он заявил, что ему нужно больше времени, чтобы полностью закончить работу, начатую во время нахождения на своем посту. Аналитики предупредили о риске гражданской войны в Штатах по итогам выборов главы государства вне зависимости от личности избранного президента.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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