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Вторник, 2 мая 2023, 11:33 мск

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В Польше допустили требование репараций от России после ФРГ

Фото: pixabay.com

Польша прорабатывает вопрос составления требования о репарациях к России. Если Германия уступит по аналогичному требованию, новый документ могут отправить в Россию, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Политик назвал Россию «угнетателем» в отношении Польши.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», – допустил Пшидач в интервью Financial Times.

Варшава потребовала от берлина около 1,3 трлн долларов за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Власти ФРГ ответили отказом, но Польша заявила, что не отступит. Варшава попросила помощи Вашингтона и ООН, чтобы добиться выплат.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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