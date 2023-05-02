В Польше допустили требование репараций от России после ФРГ

Польша прорабатывает вопрос составления требования о репарациях к России. Если Германия уступит по аналогичному требованию, новый документ могут отправить в Россию, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Политик назвал Россию «угнетателем» в отношении Польши.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с Путиным – это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», – допустил Пшидач в интервью Financial Times.

Варшава потребовала от берлина около 1,3 трлн долларов за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны. Власти ФРГ ответили отказом, но Польша заявила, что не отступит. Варшава попросила помощи Вашингтона и ООН, чтобы добиться выплат.

Варшава, Наталья Рязанова

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