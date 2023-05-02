СМИ: Переговоры по зерновой сделке пройдут до конца недели

Переговоры по зерновой сделке запланированы на текущую неделю, но точная дата не определена, сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости.

По его словам, есть несколько вариантов расширения договоренностей, но Россия настроена обсудить препятствия, которые так и не отменены для российской стороны.

«Могу подтвердить, что они планируются на текущей неделе, но окончательной ясности по дате нет. Вы знаете о возникших проблемах. Есть также различные инициативы по расширению сделки», – сказал собеседник.

Ранее агентство Reuters сообщило, что обсуждение для продления инициативы назначено на 3 мая. «Переговоры по черноморской зерновой экспортной сделке при участии всех сторон назначены на среду», – сказал украинский источник.

18 марта зерновая сделка была продлена только на 60 дней по инициативе России. Срок не был увеличен из-за препятствий для выполнения российской части договорённостей. Турция призвала Запад услышать российские озабоченности, чтобы Москва не остановила своё участие в сделке.

Москва, Наталья Рязанова

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