Госдуме предложили запретить чиновникам иметь собственность в недружественных странах

ЛДПР предложила ввести запрет для чиновников на владение собственностью в недружественных странах. Законопроект внесен в Госдуму и опубликован в ее базе данных.

«Предлагается установить запрет на владение недвижимым имуществом в иностранном государстве и на территории совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц недружественные действия», – цитирует текст документа «Интерфакс».

Запрет предложено ввести для россиян, замещающих или занимающих государственные должности, которые перечислены во второй статье закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил чиновников от публикации на сайтах ведомств и в СМИ деклараций о доходах, расходах и другие сведения об их имуществе на время специальной военной операции.

Москва, Наталья Рязанова

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