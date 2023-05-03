Запрет на транзит товаров через РФ может войти в 11-й пакет санкций

Евросоюз прорабатывает возможность ограничить транзит товаров через Россию. Эта мера может войти в новый пакет антироссийских санкций, узнало агентство Bloomberg.

Источники подтвердили, что основные обсуждения сосредоточены на ужесточении ранее введенных ограничений.

«По словам официальных лиц, 11-й пакет будет в основном сосредоточен на лазейках в уже введенных санкциях. Среди обсуждаемых предложений запрет на транзит многих товаров через территорию России», – пишет агентство.

Запад старался оказать «дипломатическое давление» на страны, чей объем торговли с Россией резко вырос, но пока не добились успеха. Агентство напомнило об инициативе ввести полный запрет на экспорт товаров в Россию. Подобная мера вряд ли найдет одобрение у всех европейских стран. И даже в случае принятия неизбежны исключения в виде поставок продовольствия и лекарств.

Страны ЕС в апреле начали обсуждать новый пакет санкций против России, но после нескольких раундов переговоров зашли в тупик. Ранее европейские чиновники признавали, что у них не осталось свободы для санкционного давления: по ограничения не попали только особо важные для региона отрасли.

Брюссель, Наталья Рязанова

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