ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России

Страны Евросоюза продолжат работу над новым пакетом антироссийских санкций, поскольку пока ограничения не удалось согласовать, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Сегодня мы не в том положении, чтобы завершить подготовку нового пакета санкций в отношении России. Мы продолжим обсуждения», – приводит слова Борреля «Интерфакс». Так глава внешнеполитической службы Евросоюза ответил на вопрос журналистов о том, включат ли страны ЕС ограничения против «Росатома» в новый пакет санкций.
В Люксембурге проходит встреча глав МИД стран ЕС.
Европейские чиновники ранее признали, что исчерпали санкционные возможности в отношении России. Предполагается, что новый пакет будет содержать больше исключений из ранее введенных санкций, чем ограничений.
Ранее СМИ сообщали, что прибалтийские страны и Польша призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, а также запретить импорт газа и алюминия из России в рамках нового пакета антироссийских санкций.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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