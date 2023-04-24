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Понедельник, 24 апреля 2023, 12:05 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России

Фото: пресс-служба ЕС

Страны Евросоюза продолжат работу над новым пакетом антироссийских санкций, поскольку пока ограничения не удалось согласовать, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Сегодня мы не в том положении, чтобы завершить подготовку нового пакета санкций в отношении России. Мы продолжим обсуждения», – приводит слова Борреля «Интерфакс». Так глава внешнеполитической службы Евросоюза ответил на вопрос журналистов о том, включат ли страны ЕС ограничения против «Росатома» в новый пакет санкций.

В Люксембурге проходит встреча глав МИД стран ЕС.

Европейские чиновники ранее признали, что исчерпали санкционные возможности в отношении России. Предполагается, что новый пакет будет содержать больше исключений из ранее введенных санкций, чем ограничений.

Ранее СМИ сообщали, что прибалтийские страны и Польша призвали отключить Газпромбанк от SWIFT, а также запретить импорт газа и алюминия из России в рамках нового пакета антироссийских санкций.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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