Венгрия не согласится на санкции против российской атомной энергетики – глава МИД

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ни в коем случае не согласится на введение санкций Евросоюза против российской атомной энергетики.

«Это абсолютно неприемлемо, и мы призываем другие страны ЕС не экспериментировать с ядерными санкциями, потому что они поставят под угрозу энергоснабжение Венгрии, а это не может быть целью тех мер, которые принимает Евросоюз», – сказал Сийярто журналистам (цитата по ТАСС).

Напомним, в ходе визита главы венгерского МИД в Москву 11 апреля среди прочих обсуждалась реализация проекта АЭС «Пакш-2». Сийярто выразил уверенность в скором завершении согласования с российской стороной всех необходимых документов для перехода к этапу практического строительства атомной электростанции «Пакш-2» при участии «Росатома». «Чем раньше будут построены новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых движений на рынке международной энергетики», – сказал министр.

На территории Венгрии действует АЭС «Пакш», построенная по советскому проекту. Это единственная атомная станция в стране. В 2014 году Москва и Будапешт подписали соглашение о строительстве пятого и шестого блоков энергоблоков станции мощностью 1,2 гигаватт каждый.

Москва, Наталья Петрова

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