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Вторник, 11 апреля 2023, 16:40 мск

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Венгрия добилась продления льготных условий при поставках российского газа

Венгрия договорилась о продлении соглашения с Россией о дополнительных поставках газа и льготном режиме оплаты основных объемов топлива. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Москве с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Вместе с тем, как уточнил министр, Венгрия сможет получать отсрочку платежей выше определенного предела в случае экстремального роста цен на газ. При этом Сийярто поблагодарил Новака за движение навстречу в области энергетического сотрудничества, что позволяет Будапешту вести суверенную политику даже в условиях наращивания внешнего давления.

Кроме поставок энергоресурсов, на переговорах затронуты вопросы обеспечения безопасности транзита газа в Венгрию по газопроводу «Турецкий поток» и реализации проекта АЭС «Пакш-2» для обеспечения зелёного перехода и энергобезопасности, отмечает пресс-служба правительства РФ.

Глава МИД Венгрии выразил уверенность в скором завершении согласования с российской стороной всех необходимых документов для перехода к этапу практического строительства атомной электростанции «Пакш-2» при участии «Росатома». «Чем раньше будут построены новые блоки, тем скорее мы будем защищены от совершенно безумных ценовых движений на рынке международной энергетики», – сказал Сийярто.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Нефть и газ

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