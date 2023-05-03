В США признали НАТО неспособным никого защитить

Члены НАТО не могут защитить даже себя, их способность оборонять соседей ниже возможного. Армии Франции и Германии остались с голыми руками из-за малого финансирования и военной помощи Украине, пишет The Washington Times.

«Члены НАТО, десятилетиями мало тратившие на собственную оборону, слишком слабы, чтобы выполнять обязательства перед альянсом. Германия и Франция являются главными бездельниками НАТО. Даже британские вооруженные силы, по словам министра обороны Бена Уоллеса, «опустошены» и недостаточно финансируются», – говорится в статье.

Издание предупреждает, что расширение альянса не поможет укрепить его обороноспособность. США призвали забыть о НАТО и заключать союзы со странами, которые могут себя защитить. Например, соглашение AUKUS «может быть превращено в тихоокеанский эквивалент НАТО».

В августе 2022 года Германия признала дефицит вооружений для собственной армии в связи с отправкой военной помощи Украине. В Великобритании признали, что финансовые и военные ресурсы иссякают.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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