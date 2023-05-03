Захарова назвала дату переговоров по зерновой сделке

Переговоры России и ООН по вопросу выполнения российской части зерновой сделки состоятся в Москве 5 мая, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия поддерживает постоянный контакт с Турцией по вопросу продления соглашения, но точная дата встречи сторон пока не согласована.

«5 мая в Москве пройдет очередной раунд консультаций по исполнению меморандума между российской межведомственной делегацией с ооновскими представителями во главе с генсеком ЮНКТАД Ребекой Гринспен. Проведение встречи высокого уровня в предстоящий период действительно обсуждается, сроки окончательно не согласованы», – сказала Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что договоренности о доступе российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок так и не выполнены. Москва будет настаивать, чтобы российская часть сделки начала работать. О точной дате встречи всех сторон объявят дополнительно.

Украинская сторона объявила о проведении переговоров 3 мая, но в Москве опровергли эту информацию. Предварительно, встреча состоится до конца недели.

Москва, Наталья Рязанова

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