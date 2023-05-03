Кремль: попытка атаки БПЛА на Кремль не отменит парад 9 Мая

После сообщения пресс-службы президента России о попытке украинских беспилотников атаковать Кремль пресс-секретарь главы государства заявил, что парад на Красной площади 9 мая состоится. По его словам, в нем будет участвовать президент РФ Владимир Путин.

«Парад состоится. Изменений в планах нет», – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее федеральные информагентства со ссылкой на пресс-службу президента РФ сообщили, что два украинских боевых БПЛА ночью пытались атаковать Кремль. Беспилотники были выведены из строя с помощью систем радиолокационной борьбы.

Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле. Президент России также не пострадал.

Песков позже уточнил, что Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников.

Москва, Наталья Петрова

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