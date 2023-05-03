Покушение на Путина: два беспилотника пытались атаковать Кремль

Два украинских боевых беспилотных летательных аппарата ночью пытались атаковать Кремль, передают федеральные информационные агентства со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Сообщается, что в результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя. Вследствие их падения и разлета осколков пострадавших и материального ущерба нет, отметили в Кремле.

Президент России также не пострадал в результате украинской атаки. График работы Владимира Путина не претерпел изменений, заверили в Кремле.

Российский власти оставляют за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитают нужным, подчеркнули в Кремле, назвав действия киевского режима спланированной террористической акцией и покушением на президента России.

Москва, Андрей Дорофеев

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