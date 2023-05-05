Западная политика на ослабление России сделала ее только сильнее, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Петр Пелз. Прозападные настроения в Москве сменились, и ее новый тандем с Пекином стал непобедимым, считает политик.

Россия долго была прозападной страной и налаживала контакты с Европой и США. Но Запад ввел политику на ослабление России, и страна «стала очень осторожной, стала больше самоутверждаться». В апреле 2022 года Москва действительно была готова прекратить огонь и договариваться мирным путем, но Киев под давлением Запада отказался от переговоров. У России не оставалось другого варианта – только добиваться своего военным путем, считает Пелз.

«И вдобавок ко всему, санкции, которые мы, как и Запад, начали вводить в отношении России, были не совсем законны с точки зрения международного права и совершенно глупы, потому что мы не умеем мыслить, как самая большая страна в мире с величайшим природным богатством», – сказал политик в интервью Radio Universum.

Пелз напомнил о стойкости российского народа, который скорее согласится «есть траву лишь бы защитить свою страну», и Запад просчитался, пытаясь вынудить Россию сдаться, забрав у нее «Макдональдс».

«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину. Армии сражаются в битвах, но войны выигрываются промышленностью, логистикой», – сказал он.

А на этом поле Россия способна победить, особенно в тандеме с Китаем, к которому стремятся присоединиться Индия, Ближний Восток и Иран.

На Ближнем Востоке отметили, что Россия развенчала миф о непобедимости Запада. Все больше стран отказываются от расчетов в долларах из-за риска санкций, которые Запад обкатал на России. Китай и Индия планируют развивать промышленность на дешевом топливе из России. А Европа рискует лишиться промышленности и сельского хозяйства из-за отказа от российского газа.

Прага, Наталья Рязанова

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