В ООН назвали дату высокой встречи по зерновой сделке

Встреча высокого уровня для обсуждения зерновой сделки запланирована на следующую неделю, сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Представители ООН примут участие сегодня в технической встрече, созванной правительством Турции в рамках подготовки ко встрече на высоком уровне, которая состоится на следующей неделе в Стамбуле», – цитирует чиновника РИА Новости.
Переговоры пройдут в Стамбуле. Хак заявил, что надеется на «преодоление трудностей», поскольку ООН работает «над продолжением и полной реализацией инициативы».
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил сторонам продлить и расширить зерновую сделку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в Кремле по-прежнему нет оптимизма по поводу перспектив продления договоренностей по черноморской зерновой инициативе.
Москва, Наталья Рязанова
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