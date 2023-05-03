Кремль заявил об очень скромных поводах для оптимизма по зерновой сделке

Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом в Кремле по-прежнему нет оптимизма по поводу перспектив продления договоренностей.

«Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы условия этой сделки соблюдались, чтобы были выполнены те договоренности, которые были достигнуты достаточно давно, еще при активации сделки. Контакты на этот счет продолжаются, большего сказать невозможно. Потому что очень скромные поводы для оптимизма, если не сказать обратного», – сказал представитель Кремля журналистам.

Песков добавил, что российская сторона «будет продолжать контакты и с представителями ООН, и с другими представителями в расчете на то, что условия сделки все же будут выполнены». По его словам, Москва «не будет делать ничего дальше, что будет противоречить ее интересам».

Пресс-атташе при этом отрицательно ответил на вопрос, планируется ли расширение числа участников зерновой сделки.

Ранее сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала переговоры России и ООН по вопросу выполнения российской части зерновой сделки. Они состоятся в Москве 5 мая. Захарова также сообщила, что Москва поддерживает постоянный контакт с Турцией по вопросу продления соглашения, однако точная дата встречи сторон пока не согласована.

Украинская сторона накануне объявила о проведении переговоров 3 мая, но российская сторона опровергла эту информацию.

Напомним, 18 марта Россия дала согласие продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за препятствий для выполнения российской части договоренностей. Турция призвала Запад услышать российские озабоченности.

Москва, Наталья Петрова

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