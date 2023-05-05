Politico: ЕК покажет предложение по пакету санкций к 10 мая

Европейская комиссия представит готовое предложение по 11-му пакету антироссийских санкций к 10 мая. Ожидается, что в этот день его обсудят послы стран Евросоюза, пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

Предложение могут представить уже на выходных или позже, добавили собеседники.

«Еврокомиссия намерена предложить свой 11-й пакет санкций против России в ближайшие дни. Посланники ЕС планируют обсудить это на встрече в следующую среду», – говорится в статье.

Европейские чиновники признали, что ЕС исчерпал санкционные возможности в отношении России. В случае принятия новых пакетов они будут содержать больше исключений, чем ограничений. Один из обсуждаемых запретов – ужесточение правил транзита товаров через Россию вплоть до полного запрета. Но еврочиновники засомневались, что эта мера найдет поддержку у всех стран ЕС.

Брюссель, Наталья Рязанова

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