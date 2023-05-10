Россия денонсирует Договор о вооруженных силах в Европе

Президент РФ Владимир Путин поручил денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Госдума может рассмотреть вопрос на ближайшем заседании 16 мая, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назначен представителем президента при рассмотрении инициативы в парламенте.

«Назначить заместителя министра иностранных дел Рябкова Сергея Алексеевича официальным представителем президента при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе», – говорится в распоряжении президента. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Леонид Слуцкий допустил, что вопрос вынесут на рассмотрение в Госдуме уже 16 мая, передает ТАСС. Политик отметил, что договор давно существует только на бумаге: Россия приостановила свое участие в 2007 году «из-за лицемерной позиции блока НАТО», члены которого отказались ратифицировать адаптированный вариант договора.

ДОВСЕ подразумевал создание системы для ограничения количества обычных вооружений, в том числе танков, артиллерийских орудий, боевых самолетов. Адаптированный договор подписали представители 30 стран, но ратифицировали только Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

В конце февраля президент Путин утвердил выход России из 20 международных договоров Совета Европы, среди которых Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Европы.

Москва, Наталья Рязанова

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