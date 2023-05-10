Президент Грузии выступила против восстановления авиасообщения с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против возобновления авиаперелетов в Россию и обратно. Она назвала провокацией отмену Москвой визового режима для грузинских граждан.

«Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», – написала Зурабишвили на своей странице в сервисе микроблогов.

В грузинском правительстве пока никак не прокомментировали решение Москвы возобновить авиасообщение между странами.

Президент РФ Владимир Путин ранее днем отменил обязательное получение визы для граждан Грузии при въезде в Россию. Мера начнет действовать с 15 мая и не коснется только лиц, приезжающих на срок более 90 дней, а также желающих трудиться на российской территории.

По данным Минтранса РФ, российские перевозчики смогут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по семь раз в неделю.

Москва, Наталья Рязанова

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