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Среда, 10 мая 2023, 13:56 мск

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Россия отменила визовый режим для граждан Грузии

Россия отменила требование о получении визы при въезде для граждан Грузии с 15 мая. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«Граждане Грузии осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих их личность (паспорта гражданина Грузии, дипломатического паспорта, служебного паспорта, книжки моряка, проездного документа для возвращения в Грузию)», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Исключение составляют те, кто приезжает в Россию для трудовой деятельности либо на срок пребывания в стране более 90 дней.

Кроме того, был снят запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Министерство иностранных дел РФ отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну. «Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность», – отметили в дипломатическом ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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