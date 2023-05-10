Эксперт: авиакомпаниям хватит пары недель для запуска рейсов в Грузию

После урегулирования всех законодательных и технических моментов авиакомпаниям хватит пары недель, чтобы наладить авиасообщение между Россией и Грузией, в том числе эксперты уверены, что будут запущены и прямые рейсы из Екатеринбурга.

«С учетом того, что Грузия – направление, которое пользовалось огромным спросом, авиакомпаниям даже в условиях нехватки судов будет проще перекинуть борта с других направлений. Потому что на первом этапе после запуска рейсов в Грузию будет гарантированная загрузка рейсов, – считает президент Уральской ассоциации туризм, руководитель уральского представительства Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев. – Я напомню, что для Урала Грузия до запрета рейсов была самым быстрорастущим направлением. Это касалось и сезонной Аджарии, и круглогодичного экскурсионного Тбилиси. Авиакомпании постараются максимально быстро занять эту нишу и заполнить емкости перевозки. Для запуска программ авиакомпаниям хватит пары недель».

Конечно, еще нужно время на урегулирование всех технических моментов между авиационными ведомствами России и Грузии. Но скорее всего, это тоже будет сделано быстро.

«Турпродукт Грузии понятен, партнеры у туроператоров сохранились все те же. После запуска рейсов Грузия может стать частично альтернативой Болгарии, частично – Крыму. При развитии негативного сценария с турецкими выборами – и Турции», – считает Михаил Мальцев.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия отменила требование о получении визы при въезде для граждан Грузии с 15 мая. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Кроме того, был снят действовавший с лета 2019 года запрет на полеты для российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию. Министерство иностранных дел РФ отменило свою рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в эту страну.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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