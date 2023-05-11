«Россия слишком сильная, чтобы сдаваться»: Песков оценил достижения СВО

Россия частично достигла поставленных перед специальной военной операцией целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Западные страны стали прямыми участниками конфликта, но СВО будет продолжаться. Россия слишком сильная страна, чтобы сдаться, добавил Песков.

«Конечно, за год были достигнуты определенные цели. В первую очередь необходимо обеспечить безопасность людей, проживающих на Донбассе. Нам частично удалось решить эту задачу. Обстрелы Донецка и других городов продолжаются. Поэтому мы должны оттолкнуть соперника на достаточное расстояние», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV Республики Сербской.

Одним из ключевых результатов Песков назвал присоединение к РФ четырех новых регионов, чьи жители проголосовали за это решение на референдуме. Усилия по демилитаризации Украины также успешны – России «удалось встряхнуть украинскую военную машину».

Представитель Кремля напомнил, что западные страны нарушили данные Москве обещания не проводить расширение НАТО на Восток. А теперь и вовсе стали прямыми участниками конфликта, отправляя на Украину все больше денег, оружия и все более мощное вооружение и технику.

«Сейчас НАТО является де-факто участником конфликта на стороне Украины. Каждый раз речь идет о повышении уровня тактико-технических характеристик оружия. Европейские государства сначала косвенно, а затем прямо втянулись в этот конфликт», – сказал Песков.

Он заявил, что Киев наглядно показал готовность использовать террористические методы, когда отправил беспилотники атаковать Кремль. Эти действия были расценены как попытка покушения на главу российского государства.

«Это неприемлемо, это террористическая деятельность со стороны украинского государства. Таким образом Украина причислила себя к государствам-спонсорам терроризма, даже не юридически, а «де-факто». Мы будем реагировать на подобные шаги так и тогда, когда и как мы сочтем это целесообразным», – предупредил пресс-секретарь президент РФ.

Песков добавил, что ситуация слишком быстро меняется, чтобы делать уверенные прогнозы. Запад долгие годы придвигал военную инфраструктуру к границам России и отказывался давать гарантии относительно ее безопасности. Именно эта «система ошибок» со стороны западных стран привела к началу СВО.

«Россия – слишком большая страна, чтобы с ней так обращались, и Россия – слишком сильная страна, чтобы сдаваться», – подвел итог Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что поставленные Россией цели на Украине сейчас могут быть достигнуты только военным путем.

Москва, Наталья Рязанова

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