Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставленные Россией цели на Украине сейчас могут быть достигнуты только военным путем. Так он прокомментировал предложение экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о создании контактной группы из представителей западных стран для урегулирования кризиса на Украине.

Пресс-секретарь президента России отрицательно ответил на вопрос, может ли эта инициатива способствовать завершению конфликта. «Нет, мы так не думаем», – сказал Песков журналистам. Он пояснил, что «пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет».

«Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда – это достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем», – подчеркнул представитель Кремля.

В конце февраля Песков уже заявлял об отсутствии на тот момент предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло. Это, по его словам, определяет продолжение специальной военной операции. СВО движется в сторону поставленных целей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, диалог между Россией и Украиной был прекращен прошлой весной по инициативе Киева после трех раундов переговоров по мирному урегулированию конфликта. В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который закрепил отказ Киева от дальнейших переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Надо отметить, что Москва неоднократно подтверждала готовность к переговорам с Киевом. Вместе с тем, Россия отказалась обсуждать завершение конфликта по формуле Зеленского, требующего репараций, проведения трибунала и отказа от новых регионов.

Москва, Наталья Петрова

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