Кремль не видит предпосылок для мирного разрешения конфликта на Украине

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для перехода ситуации вокруг Украины в мирное русло. Это определяет продолжение специальной военной операции. СВО движется в сторону поставленных целей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло», – заявил журналистам представитель Кремля, добавив, что «пока спецоперация продолжается». «Мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», – подчеркнул он.

Кроме того, Песков отметил, что в Москве изучают мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный Китаем.

«Безусловно, любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану китайских друзей», – сказал пресс-атташе Кремля.

Также он добавил, что детали документа «должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов сторон самых разных», а это «очень длительный и напряженный процесс».

Напомним, 24 февраля Китай обнародовал свой план мирного урегулирования конфликта на Украине. США и Германия, судя по комментариям властей этих стран, отвергли эти предложения. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что «никакого диктуемого мира по-русски» со стороны Пекина быть не может. Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что предложение Китая должно было закончиться после первого пункта, который призывает «уважать суверенитет всех стран».

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»