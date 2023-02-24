«Дальше первого пункта можно не читать» – советник Байдена о мирном плане Китая по Украине

Предложение Китая по мирному урегулированию на Украине должно было закончиться после первого пункта, который призывает «уважать суверенитет всех стран».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой комментарий на мирный план КНР дал советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападать на Украину и выведет свои войска. Украина не нападала на Россию. НАТО не нападало на Россию. США не нападали на Россию. Это была война по выбору Путина, которую он вел против Украины», – приводит слова Салливана CNN.

Напомним, сегодня утром Китай опубликовал свои предложения по разрешению украинского кризиса.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»