Китай представил план мирного урегулирования конфликта на Украине

Министерство иностранных дел КНР опубликовало заявление по мирному урегулированию украинского кризиса. В документе содержится 12 пунктов.

В первом пункте подчеркивается необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также говорится, что «все страны равны, независимо от их размера, силы или богатства». Кроме того, отмечается необходимость отказа от двойных стандартов и единообразного применения международного права.

Далее Пекин призывает отказаться от менталитета холодной войны, указывая на то, что региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и расширения военных блоков. Также говорится о необходимости должным образом учитывать законные интересы безопасности всех стран.

Третий пункт, названный как «прекратить боевые действия и остановить войну», гласит о том, что «в войнах нет победителей». Все стороны должны сохранять сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации или выхода украинского кризиса из-под контроля. Пекин настаивает на возобновлении прямого диалога между Москвой и Киевом.

Следующий пункт посвящен теме мирных переговоров. Китайская сторона указывает на необходимость создания условий и предоставления площадки для возобновления диалога между Россией и Украиной. По мнению КНР, диалог и переговоры – единственный реальный выход из украинского кризиса.

Затем говорится о поддержке, которая поможет преодолеть гуманитарный кризис, и недопустимости политизации гуманитарных вопросов.

В шестом пункте Пекин коснулся темы обмена военнопленными между РФ и Украиной. Подчеркивается необходимость защиты гражданских лиц и военнопленных обеими сторонами, а также создание благоприятных условий для обмена.

Седьмой пункт напоминает о необходимости противостояния вооруженным нападениям на мирные ядерные объекты, такие как атомные электростанции.

Следующий абзац говорит о недопустимости применения ядерного оружия. В этой связи Пекин выступает за противодействие применению или угрозе применения оружия массового поражения.

В девятом пункте упоминается зерновая сделка. Отмечается, что инициатива международного сотрудничества в области продовольственной безопасности, предложенная КНР, может обеспечить реальное решение проблемы глобального продовольственного кризиса.

Далее говорится о прекращении односторонних санкций, которые, по мнению Китая, не решают текущие проблемы, а лишь создают новые.

Одиннадцатый пункт содержит призыв обеспечить стабильность цепочек производства и поставок и отказаться от использования мировой экономики в политических целях.

В заключительном пункте заявления Китай утверждает, что готов оказать помощь и сыграть конструктивную роль в послевоенном восстановлении в зоне конфликта.

Пекин, Зоя Осколкова

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