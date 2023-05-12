Лавров: Запад растоптал международное право

Запад растоптал международное право, развязав агрессивные войны в Югославии, Ираке, Ливии. В подобных действиях США и их союзники пытаются обвинить Россию, когда она действует в рамках Устава ООН, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Перекладывая проблемы «с больной головы на здоровую», государства Запада цинично пытаются обвинить Россию в нарушении международного права. Того, которое они сами растоптали в Югославии, Ираке, Ливии, развязав против них агрессивные войны», – сказал Лавров в обращении к участникам XI Петербургского международного юридического форума.

Видеообращение опубликовано в телеграм-канале МИД РФ.

Министр отметил, что «западное меньшинство» решило подменить международную правовую архитектуру, опирающуюся на Устав ООН, порядком, основанным на правилах. Эти правила Вашингтон и его союзники придумывают в узком кругу и каждый раз трактуют сами.

Этот порядок носит ярко выраженную неоколониальную направленность, а правила в его основе «просто не могут иметь юридически обязывающего характера».

Москва же последовательно выступает за соблюдение международного права и упрочнение демократических начал межгосударственного общения. Россия начала специальную военную операцию в соответствии с нормами Устава ООН.

«СВО проводится на основании ст. 51 Устава ООН, предусматривающей право на индивидуальную и коллективную самооборону, о чем своевременно уведомлен Совет безопасности ООН», – пояснил Лавров.

Аналитики отметили, что Вашингтон преувеличивает угрозы от других стран, чтобы вынудить союзников действовать в интересах Штатов. Но вмешательство США в конфликт на Украине показало всему миру необходимость уничтожения их гегемонии.

Москва, Наталья Рязанова

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