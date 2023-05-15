Кремль отверг заявление Макрона о вассальной зависимости России от Китая

В Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия «превращается в вассальное государство Китая». В Москве с такой оценкой не согласились.

«Мы категорически с этим не согласны, потому что наши отношения с Китаем носят характер стратегического особенного партнерства. Это не связано с какой-то зависимостью. Это взаимная выгода, учет взаимных интересов, это близость в мировоззрении в отношении международных дел, это совместное неприятие попыток диктата, навязывания какого-то чужого мнения в вопросах развития наших стран и т.д.», – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Поэтому такой подход мы считаем абсолютно неправильным. Это является свидетельством абсолютно неправильного понимания сути происходящего», – заключил он.

Накануне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и впала в вассальную зависимость от КНР. При этом он предостерег Европу от прямой конфронтации с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг мнение о том, что РФ оказалась под серьезным влиянием Китая. Он указал на то, что европейская экономика находится в большей зависимости от Пекина, и эта зависимость усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

Москва, Наталья Петрова

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