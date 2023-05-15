Столтенберг решил не задерживаться на посту генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен уйти в отставку в октябре и не оставаться на новый срок. Об этом чиновник заявил на Демократическом форуме в Копенгагене.

Генсек НАТО заверил, что решение не изменится, даже если ему предложат остаться на прежнем посту.

«Мой единственный план – сложить свои полномочия в этой осенью. Я буду на посту вдвое дольше, чем изначально предполагалось, и это все, что я могу сказать по этому поводу», – приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Место Столтенберга может занять глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен, поскольку президент США Джо Байден хочет видеть на этой должности женщину. Фон дер Ляйен намерена остаться на прежнем месте, но в случае неудачи НАТО станет ее планом «Б».

Ранее Politico узнало, что многие члены альянса хотели оставить Столтенберга во главе НАТО, поскольку он способен сохранять хладнокровие и придерживаться сценария даже во время кризиса.

Брюссель, Наталья Рязанова

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